Россиянина Оздоева признали лучшим игроком месяца в чемпионате Греции

Ранее в своей карьере Оздоев играл за турецкий «Фатих Карагюмрюк», московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны. За национальную сборную России полузащитник провел 35 матчей, забив 4 гола и сделав 2 ассиста. В составе сборной Оздоев участвовал в чемпионате Европы 2021 года.