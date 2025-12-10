Россиянина Оздоева признали лучшим игроком месяца в чемпионате Греции

Болельщики греческой Суперлиги признали российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева лучшим игроком ноября, о чем проинформировала пресс-служба лиги.
По итогам голосования Оздоев набрал 34,48% голосов, опередив Аюба Эль-Кааби из «Олимпиакоса» (26,01%), занявшего второе место. Третьим стал Орбелин Пинеда, представляющий АЕК, с результатом 19,98%.
В течение ноября Оздоев принял участие в четырех матчах греческого чемпионата, отметившись четырьмя забитыми мячами. В общей сложности, в текущем сезоне полузащитник сыграл 22 матча в различных турнирах, забив 7 голов и отдав 3 голевые передачи.
33-летний Оздоев выступает за ПАОК с лета 2023 года. В сезоне 2023/24 он стал чемпионом Греции в составе этой команды.
Ранее в своей карьере Оздоев играл за турецкий «Фатих Карагюмрюк», московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны. За национальную сборную России полузащитник провел 35 матчей, забив 4 гола и сделав 2 ассиста. В составе сборной Оздоев участвовал в чемпионате Европы 2021 года.
Ранее сообщалось, что российский голкипер Сафонов впервые в нынешнем сезоне сыграл за «Пари Сен-Жермен».