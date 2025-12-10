Ричмонд
Сенатор Святенко: важно воспитывать у молодежи чувство ответственности

Председатель попечительского совета ассоциации «Женщины в погонах» приняла участие в церемонии награждения за вклад в волонтерство и добровольчество.

Источник: Аргументы и факты

Ассоциация «Женщины в погонах» наградила участников и партнеров за вклад в волонтерство, добровольчество, участие в гуманитарных миссиях и сохранение исторической памяти, сообщила зампредседателя Совфеда РФ, председатель попечительского совета ассоциации Инна Святенко.

«Ежегодно ассоциация организует просветительские мероприятия, которые отражают деятельность женщин на службе Отечеству и раскрывают их профессиональный потенциал. В этом году большая часть мероприятий направлена на сохранение исторической памяти», — приводит слова Святенко АГН «Москва».

Она рассказала, что отдельное внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. По словам Святенко, важной частью работы является вовлечение молодежи в эти мероприятия, они помогают воспитать у них чувство ответственности и понимания необходимости поддерживать тех, кто защищает нашу страну.

Церемония награждения прошла в Центральном академическом театре Российской армии, всего было отмечено 19 человек. В их числе — генерал юстиции Любовь Демьяненко, председатель Союза женщин — бывших работников следствия «Закон и Милосердие», полковник внутренней службы Светлана Кокотова, волонтер поискового отряда «Небо Ленинграда» Григорий Казаков.

По словам Святенко, мероприятие прошло в рамках проекта «Моя миссия: от семьи до службы Отечеству», ставшего лауреатом конкурса грантов мэра Москвы в номинации «Наше наследие» и фестиваля «Строки патриота».

Ранее Святенко сообщила, что в Москве сформирована мощная структура общественной безопасности, в которую входят народные дружинники и ведомственные службы. Добровольные дружины активно участвуют в патрулировании городских улиц, обращают внимание на подозрительные предметы и оперативно передают информацию в силовые структуры.