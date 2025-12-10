Экс-преподавателю Бауманки запросили четыре года колонии за украинские песни

Сам Александр Нестеренко на каждом заседании настаивал, что не размещал в соцсети никаких призывов к насилию и не занимался экстремистской деятельностью. Он утверждает, что песни загрузил для личного прослушивания, в рамках «научных и эстетических интересов», и подчеркивал, что украинским языком не владеет, хотя считает его «очень красивым». Защита заявила, что Нестеренко не публиковал посты и не оставлял комментарии, а потому его действия нельзя квалифицировать как призывы к экстремизму, и попросила полностью оправдать подсудимого.