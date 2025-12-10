Обломок беспилотник повредил многоквартирные дома в Воронеже

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа», — заявил глава в официальном telegram-канале.