В Беларуси обновлена база данных ввезенного автотранспорта

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На едином интернет-портале таможенных органов обновлена база данных ввезенного автотранспорта. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).
В базе размещаются данные о транспорте, классифицируемом в товарных позициях 8701 (за исключением субпозиции 870110), 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 (за исключением субпозиций 871620, 871680, 871690) ТНВЭД ЕАЭС.
Эти сведения необходимы для подтверждения статуса транспортных средств как товаров ЕАЭС.
«Также обращаем внимание, что информация об иных товарах, в том числе о самоходных машинах и других видах техники, в этом ресурсе не размещается и не передается в таможенные службы государств-членов ЕАЭС», — добавили в ГТК. -0-