Кононов: для быстрой адаптации при переезде нужно наладить новый быт

Кононов отметил, что члены семьи адаптируются в разном темпе, что может вызывать недопонимание и проверять отношения на прочность. Для успешной адаптации он рекомендует дать себе время на привыкание, как можно быстрее наладить быт, активно работать над созданием новых социальных связей, осваивать новое место постепенно, уделяя внимание каждому члену семьи, и в трудные моменты напоминать себе о целях переезда.