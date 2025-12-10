Кононов: для быстрой адаптации при переезде нужно наладить новый быт

Переезд в другой город или страну является одним из самых стрессовых событий в жизни, сопоставимым с разводом или сменой работы. О психологических этапах адаптации «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.
По его словам, наиболее критическим периодом является этап «потери новизны», когда проходит первоначальная эйфория и приходит осознание утраченного круга общения, привычных мест и поддержки. В этот момент могут накатывать тоска, апатия и чувство одиночества.
Эксперт выделил четыре основные стадии. Первая — это эйфория, которая испытывается человеком перед переездом. Она быстро сменяется стрессом от большого количества задач. Вторая — обустройство на новом месте, когда семья сплачивается общими бытовыми хлопотами. После этого наступает кризисный этап потери новизны. Завершает процесс стадия принятия, когда формируется новый ритм жизни, появляются знакомые и находятся преимущества нового места жительства.
Кононов отметил, что члены семьи адаптируются в разном темпе, что может вызывать недопонимание и проверять отношения на прочность. Для успешной адаптации он рекомендует дать себе время на привыкание, как можно быстрее наладить быт, активно работать над созданием новых социальных связей, осваивать новое место постепенно, уделяя внимание каждому члену семьи, и в трудные моменты напоминать себе о целях переезда.
