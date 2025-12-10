Ричмонд
Исландия отказалась от участия в «Евровидении-2026» из-за допуска Израиля

Исландия отказалась от участия в «Евровидении-2026» в Вене из-за допуска Израиля. Ранее аналогичный отказ объявили Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия.

Источник: Аргументы и факты

Исландия не направит своего представителя на конкурс «Евровидение», который состоится в 2026 году в Вене, в связи с допуском Израиля к участию. Об этом сообщила австрийская газета Der Standard со ссылкой на исландский вещатель RÚV.

Издание отмечает, что Исландия станет пятой страной — членом Европейского вещательного союза — которая отказывается от участия в конкурсе по этой причине. Ранее о подобном решении сообщили Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия.

Юбилейный, 70-й конкурс «Евровидение» пройдет в Вене в 2026 году. Несколько стран приняли решение бойкотировать мероприятие из-за действий Израиля в секторе Газа.

Ранее Европейский вещательный союз, ответственный за организацию конкурса, отменил запланированное на ноябрь голосование о допуске Израиля к участию, отметив, что это связано с прогрессом в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
