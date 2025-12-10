Умер академик Илькаев, один из создателей российского ядерного оружия

«Ушёл из жизни почётный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики, академик Российской академии наук, полный кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством” Радий Иванович Илькаев. Ему было 87 лет», — говорится в сообщении.
На счету Илькаева более 550 научных работ и 13 патентов, а также один из самых высоких индексов Хирша среди специалистов ядерного комплекса. Он был действительным членом РАН и Российской академии ракетно-артиллерийских наук, возглавлял Волжский региональный центр РАРАН.
Ранее Life.ru писал, что на 71-м году жизни умер посол России в КНДР Александр Мацегора. Он окончил МГИМО, владел корейским и английским языками. На дипломатической службе с 1999 года, а послом в КНДР он был назначен в конце 2014 года.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.