Костя Цзю решил отрезать легендарную косичку и продать её за $1 млн

По словам спортсмена, вырученные деньги пойдут на строительства детского спортивного комплекса. Казалось бы, разве может сумма с продажи волос покрыть хотя бы небольшую часть для возведения проекта? На самом деле может, ведь начальная цена лота планируется 1 миллион долларов. Шутка это или нет — пока неизвестно. Но Цзю признался, что момент расставания с косичкой его немного пугает, ведь она была с ним на протяжении такого большого количества времени.