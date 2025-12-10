«Решать вопросы быстро, четко и оперативно». В Минске состоялось заседание комиссии по ЧС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров под руководством заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Во время заседания были рассмотрены вопросы готовности министерств и местных органов власти к действиям по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, итоги работы по предупреждению загораний сухой растительности и пожаров в природных экосистемах. Кроме того, была дана оценка достаточности и эффективности принимаемых мер по реагированию на чрезвычайные и нештатные ситуации.
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев подчеркнул, что МЧС проводит изучение состояния готовности государственных органов и входящих в их состав организаций на плановой основе. «Такие мероприятия позволяют системно проанализировать различные направления в сфере безопасности жизнедеятельности и выработать предложения по их совершенствованию», — добавил он.
Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский подчеркнул, что именно дисциплина, организованность во взаимодействии всех субъектов и ответственное отношение к своим обязанностям являются ключевыми факторами обеспечения безопасности граждан. Он подчеркнул, что согласованность действий и четкое выполнение задач на каждом уровне напрямую определяют эффективность всей системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
На заседании было отмечено, что подавляющее большинство пожаров в природных экосистемах — это загорания мусора, травы и кустарников. Первые загорания в этом году были зафиксированы уже 2 января в Гомельской области. На раннее начало пожароопасного сезона повлияла аномально теплая погода, а также отсутствие устойчивого снежного покрова в зимний период. В марте загорания начали распространяться по всей территории республики, ежесуточно фиксировалось более 200 загораний. Всего с начала года произошло свыше 6 тыс. природных пожаров, от которых погибли три человека, травмированы 11.
В зависимости от класса пожарной опасности во всех районах республики решениями местных органов власти вводились ограничения и запреты на посещение лесов, что влияет на улучшение оперативной обстановки. Но значительное количество загораний на территории лесного фонда зафиксировано в период действия запретов, что свидетельствует о необходимости повышения качества предупредительных мероприятий, обеспечивающих реализацию принятых на республиканском уровне решений.
Заместитель премьер-министра обратил внимание участников заседания на принятие должных предупредительных мер. «Прошу заблаговременно организовать работу по уборке высохшего бурьяна, особое внимание обратите на заросшие земли сельскохозяйственного назначения, граничащие с населенными пунктами. За полноту и своевременность принятия управленческих решений на местах все заинтересованные несут персональную ответственность», — сказал Анатолий Сивак.
Особое внимание на заседании было уделено произошедшим в стране аварийным ситуациям и принимаемым мерам реагирования по ликвидации их последствий. С начала года в стране произошло 22 чрезвычайные ситуации природного и восемь техногенного характера (за исключением пожаров), а также зарегистрировано 35 нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики. Также были заслушаны отдельные ведомства по закрепленным сферам деятельности, в том числе о принятых мерах по ликвидации нештатных ситуаций, произошедших на подведомственных объектах за отчетный период, проблемных вопросах и путях их решения.
«Сегодня мы проанализировали различные направления в сфере безопасности жизнедеятельности и выработали определенные решения по их совершенствованию. Хочу обратить внимание руководителей всех государственных органов, что вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, необходимо решать быстро, четко и оперативно», — подытожил Анатолий Сивак. -0-