«Решать вопросы быстро, четко и оперативно». В Минске состоялось заседание комиссии по ЧС

Особое внимание на заседании было уделено произошедшим в стране аварийным ситуациям и принимаемым мерам реагирования по ликвидации их последствий. С начала года в стране произошло 22 чрезвычайные ситуации природного и восемь техногенного характера (за исключением пожаров), а также зарегистрировано 35 нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики. Также были заслушаны отдельные ведомства по закрепленным сферам деятельности, в том числе о принятых мерах по ликвидации нештатных ситуаций, произошедших на подведомственных объектах за отчетный период, проблемных вопросах и путях их решения.