Ученые впервые увидели двойной «хвост» у экзопланеты

Астрономы выяснили, что газовый гигант WASP-121b окружен двумя гигантскими шлейфами гелия.

Источник: Аргументы и факты

Астрономы впервые зафиксировали непрерывную утечку атмосферы экзопланеты в космос в течение всего орбитального цикла. Об этом открытии сообщила международная группа ученых из Женевского университета, центра PlanetS и Монреальского института исследований экзопланет, передает «Газета.Ru».

Наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба показали, что газовый гигант WASP-121b, относящийся к классу ультрагорячих юпитеров, окружен двумя гигантскими шлейфами гелия. Эти структуры растянуты более чем на половину его орбиты. Планета совершает оборот вокруг своей звезды всего за 30 часов, и из-за экстремального нагрева легкие газы, такие как гелий и водород, активно покидают ее атмосферу.

Ранее астрономы могли наблюдать этот процесс лишь в короткие моменты, когда планета проходит перед звездой. Новые данные позволили непрерывно отследить динамику утечки. Один шлейф тянется позади планеты, отталкиваемый звездным ветром, а второй изгибается вперед, вероятно, под воздействием гравитации звезды. Вместе они простираются на расстояние, втрое превышающее длину орбиты WASP-121b.

Ведущий автор исследования Ромен Аллар отметил, что ученые были поражены длительностью наблюдаемого сигнала. Это открытие демонстрирует сложность процессов, формирующих атмосферы экзопланет и их взаимодействие со звездами.

Ранее ученые раскрыли тайну Вифлеемской звезды, которая зажигается в Рождество.