Ученые впервые увидели двойной «хвост» у экзопланеты

Наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба показали, что газовый гигант WASP-121b, относящийся к классу ультрагорячих юпитеров, окружен двумя гигантскими шлейфами гелия. Эти структуры растянуты более чем на половину его орбиты. Планета совершает оборот вокруг своей звезды всего за 30 часов, и из-за экстремального нагрева легкие газы, такие как гелий и водород, активно покидают ее атмосферу.