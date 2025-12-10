Ричмонд
Челябинск на выходных завалит снегом. Скрин

В Челябинске на выходных ожидаются снегопады. На это указывает прогноз Gismeteo.

Снежные выходные ждут жителей Челябинска.

В Челябинске на выходных ожидаются снегопады. На это указывает прогноз Gismeteo.

«Снег начнется в субботу в дневное время. Ночью и под утро снегопад усилится и будет идти все воскресенье», — сообщается в прогнозе Gismeteo.

В Челябинске все выходные будет идти снег.

При этом погода сохранится теплой, столбик термометра в дневное время сохранится на отметках около 3−5 градусов ниже нуля. В ночное время — до минус 11. В воскресенье усилится ветер, его скорость может достигать 11−14 м/с.

Ранее сообщалось о похолодании на юге Челябинской области. Температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов, днем потеплеет максимум до минус 15.