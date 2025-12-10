Умер Радий Илькаев, российский физик и академик РАН

Умер Радий Илькаев, физик, академик Российской академии наук и почетный научный руководитель ядерного центра в Сарове. На момент смерти ему было 87 лет. Об этом сообщил глава города Алексей Сафонов в личном Telegram-канале.
«Не стало Радия Ивановича Илькаева директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», — написал он.
Сафонов назвал смерть Илькаева невосполнимой утратой для России и отечественной науки. Он не только укреплял оборонный щит страны своим интеллектом и профессиональными достижениями, но и помогал развиваться Сарову.
Глава города выразил глубочайшие соболезнования родственникам, близким и коллегам Радия Илькаева.
