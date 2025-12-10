«ВХ»: поступают сообщения о прорыве ВС РФ к центру Гуляйполя

Поступают разрозненные сообщения о том, что российские войска прорвались к центру Гуляйполя. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Пока эти сообщения подтвердить не можем, но движение с нескольких сторон к центру есть. В некоторых случаях “восточному экспрессу” осталось до центра меньше километра», — говорится в сообщении.
По данным канала, российским войскам предстоит выйти к мемориалу Нестору Махно в Пологовском районе Гуляйполя, который находится в центре города.
Ранее в Минобороны РФ сообщали о взятии российскими артиллеристами и операторами БПЛА под огневой контроль всей территории Гуляйполя, а также окрестностей города и подъездных путей к нему.
Позднее военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что ВСУ вынуждены «разбрасываться резервами» на территории взятого под огневой контроль российскими военными запорожского города Гуляйполе.