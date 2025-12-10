В геопарке «Янган-Тау» в Башкирии обнаружили редкий «волосатый лед». Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «БашПрирода».
«Это редкое природное явление, заключающееся в образовании на поверхности подгнившей древесины тончайших нитей льда. Они выглядят как шелковистые пряди волос или паутина и очень хрупкие», — отмечают авторы канала.
Уточняется, что это природное явление можно наблюдать при соблюдении нескольких факторов. Так, «волосатый лед» образуется на гниющей древесине из-за низких температур, высокой влажности и безветренной погоды.
Напомним, ранее биолог Михаил Воробьев заявил, что морозы без снега опасны для садовых растений.