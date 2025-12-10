«Страна»: Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море

28 ноября в Черном море на расстоянии 28 миль от побережья Турции танкер Kairos, который шел в Новороссийск, загорелся из-за «внешнего воздействия». Власти провинции Коджаэли подтвердили факт пожара на судне. 1 декабря украинские войска подтвердили, что были инициаторами атак морских беспилотников на два танкера вблизи побережья Турции.