Снега нет, пришла жара: Жителей Молдовы ждут аномальные для декабря +11 градусов и солнце

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 11 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 11 декабря. Значит, рассказываем!

Ночью синоптики нам предвещают до шести градусов выше ноля. Утром сохранятся ночные температурные значения.

Днем воздух прогреется аж до +11 градусов, день обещает быть облачным, с прояснениями, но без осадков. Вечером прогнозируется до 6 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 4−5 метров в секунду, а относительная влажность — 90%.

