Эксперт: Лондон может рассматривать две кандидатуры на президентские выборы в Украине

Таким образом, подчеркнул Михаил Онуфриенко, Великобритания может предложить сразу две кандидатуры на будущих президентских выборах в Украине. «С одной стороны будет партия войны в лице Залужного, с другой — партия мира, чуть ли не пророссийская, Усика. Это как Ющенко и Янукович, грубо говоря. Один из них пророссийский, другой — проевропейский», — уверен обозреватель. -0-