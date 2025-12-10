Эксперт: Лондон может рассматривать две кандидатуры на президентские выборы в Украине

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондон на смену Владимиру Зеленскому может предложить сразу две кандидатуры для участия в будущих президентских выборах в Украине. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
«Я думаю, что британцев справедливо называют главными кураторами Зеленского. Но нужно обратить внимание, что Залужный (экс-главком ВСУ Валерий Залужный. — Прим. БЕЛТА) благополучно работает послом в Великобритании и неоднократно именно его называли “преемником” Зеленского. Вроде он олицетворяет партию войны», — сказал Михаил Онуфриенко.
Вместе с тем, считает обозреватель, в качестве возможной смены Зеленского Лондон может рассматривать украинского боксера Александра Усика. «Это человек, к которому мало претензий в том числе в России, человек православный. Он не очень плохо отзывался о России — скорее, наоборот. Тоже вполне себе креатура», — добавил он.
Таким образом, подчеркнул Михаил Онуфриенко, Великобритания может предложить сразу две кандидатуры на будущих президентских выборах в Украине. «С одной стороны будет партия войны в лице Залужного, с другой — партия мира, чуть ли не пророссийская, Усика. Это как Ющенко и Янукович, грубо говоря. Один из них пророссийский, другой — проевропейский», — уверен обозреватель. -0-