Имущество Google во Франции арестовали: что известно

Во Франции на все имущество Google наложили арест.

Источник: Комсомольская правда

Компания Google France получила приказ об аресте 100% ее акций. Об этом журналистам сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян.

Данное решение принято в среду, 10 декабря. Оно связано с предстоящим рассмотрением заявления ООО «Гугл» к материнской Google International LLC о приведении в исполнение решения Арбитражного суда Москвы о взыскании незаконно выведенных накануне банкротства ООО «Гугл» дивидендов в сумме 112 млн евро (более 10 млрд рублей).

Google France и Google International LLC могут обжаловать наложенный арест в суде.

При этом, в случае удовлетворения заявления ООО «Гугл» на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.

Ранее KP.RU писал, что Еврокомиссия сообщила о начале расследования в отношении Google на предмет возможного злоупотребления доминирующим положением при использовании своих инструментов искусственного интеллекта.