Имущество Google во Франции арестовали: что известно

Данное решение принято в среду, 10 декабря. Оно связано с предстоящим рассмотрением заявления ООО «Гугл» к материнской Google International LLC о приведении в исполнение решения Арбитражного суда Москвы о взыскании незаконно выведенных накануне банкротства ООО «Гугл» дивидендов в сумме 112 млн евро (более 10 млрд рублей).