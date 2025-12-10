Имущество Google во Франции арестовали: что известно

Компания Google France получила приказ об аресте 100% ее акций. Об этом журналистам сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян.
Данное решение принято в среду, 10 декабря. Оно связано с предстоящим рассмотрением заявления ООО «Гугл» к материнской Google International LLC о приведении в исполнение решения Арбитражного суда Москвы о взыскании незаконно выведенных накануне банкротства ООО «Гугл» дивидендов в сумме 112 млн евро (более 10 млрд рублей).
Google France и Google International LLC могут обжаловать наложенный арест в суде.
При этом, в случае удовлетворения заявления ООО «Гугл» на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.
Ранее KP.RU писал, что Еврокомиссия сообщила о начале расследования в отношении Google на предмет возможного злоупотребления доминирующим положением при использовании своих инструментов искусственного интеллекта.