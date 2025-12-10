Reuters: ЮНЕСКО включила итальянскую кухню в список культурного наследия

ЮНЕСКО внесла итальянскую кухню в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает агентство Reuters.
Решение было принято организацией в ходе сессии Межправительственного комитета сохранения культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Нью-Дели.
«Для нас, итальянцев, кухня — это не просто еда или набор рецептов. Это гораздо больше: это культура, традиции, труд и богатство», — прокомментировала решение премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Она подчеркнула, что страна стала первым государством, чья кухня получила признание на подобном уровне. Решение ЮНЕСКО также может оказать позитивное влияние на развитие туризма в Италии.
Ранее KP.RU сообщал, что в список нематериального наследия ЮНЕСКО внесли известный тайский острый суп «Том Ям Кунг». Он является символом традиционного образа жизни тайцев и одним из ярких элементов мягкой силы страны.