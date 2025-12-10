В Европе найдены следы древнейшего кострища возрастом 400 тыс. лет

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антропологи обнаружили в английском графстве Суффолк пока самые древние в истории Европы следы костра, который был разожжен ее первыми обитателями примерно 400 тыс. лет назад. Возраст предыдущей самой древней находки такого рода составлял 50 тыс. лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Британского музея.
«Люди, которые разожгли первый в истории Британии огонь, скорее всего, были ранними неандертальцами, на что указывают особенности морфологии окаменелостей, найденных в графстве Кент в отложениях той же эры, а также в испанской пещере Атапуэрка. Из останков местных неандертальцев коллегам даже удалось выделить древнюю ДНК», — заявил профессор Крис Стингер.
Ученые совершили это открытие при проведении раскопок в одном из глиняных карьеров, расположенных в окрестностях деревни Барнэм в северных регионах английского графства Суффолк. В ледниковую эру этот регион Англии находился на небольшом расстоянии от кромки ледовой шапки, чьи периодические наступления и отступления оставили множество каналов и отложений осадочных пород.
Изучая прослойки на дне одного из подобных каналов, сформировавшихся примерно 400 тыс. лет назад, ученые обнаружили множество артефактов человеческого происхождения, в том числе обломки орудий труда, а также фрагменты пирита, серосодержащей горной породы.
Ученые проанализировали состав и физические свойства темных отложений грунта, найденных рядом с артефактами, а также изучили эти почвы при помощи ИК-спектроскопов. Анализ показал, что часть данной стоянки древних неандертальцев многократно подвергалась нагреву до 400−600 градусов на протяжении четырех и более часов, при этом в почве присутствовал характерный набор органических соединений, возникающих в результате горения растений.
По словам ученых, в прошлом антропологам удавалось находить аналогичные артефакты и связанные с ними кострища возрастом около 50 тыс. лет на стоянках неандертальцах во Франции. Их обнаружение в Барнэме отодвигает время появления первых костров в Европе на 350 тыс. лет и говорит о том, что огонь и постоянные кострища играли важную роль в выживании древних обитателей субконтинента в суровом климате ледниковой эры. -0-