В Европе найдены следы древнейшего кострища возрастом 400 тыс. лет

По словам ученых, в прошлом антропологам удавалось находить аналогичные артефакты и связанные с ними кострища возрастом около 50 тыс. лет на стоянках неандертальцах во Франции. Их обнаружение в Барнэме отодвигает время появления первых костров в Европе на 350 тыс. лет и говорит о том, что огонь и постоянные кострища играли важную роль в выживании древних обитателей субконтинента в суровом климате ледниковой эры. -0-