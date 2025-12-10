Роскосмос опубликовал очередной снимок крупнейшего айсберга в мире D15A

Напомним, что айсберг А23а потерял 67% своей первоначальной площади и больше не является крупнейшим в мире. За последние три месяца его размеры уменьшились на 22%, и теперь первенство принадлежит айсбергу D15A. Площадь D15A составляет 3071 кв. км, что в два раза больше, чем у А23а на данный момент.