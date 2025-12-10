Следователи Беларуси и России продолжат совместное расследование уголовных дел о мошенничестве

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча руководства и сотрудников Следственного комитета Беларуси и Следственного департамента МВД РФ во главе с первым заместителем председателя Следственного комитета Олегом Шандаровичем состоялась в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе СК.
Стороны обсудили ход и результаты параллельного расследования белорусскими и российскими следственными подразделениями уголовных дел в отношении организаторов и участников организованных преступных групп из числа граждан Беларуси и России.
В развитие темы служебного обмена информацией, стороны детально проанализировали промежуточные итоги деятельности трех совместных белорусско-российских следственно-оперативных групп, созданных для расследования уголовных дел, связанных с масштабными мошенническими хищениями денежных средств и незаконным оборотом наркотических средств.
Участники встречи сделали акцент на синхронизации усилий в пресечении транснациональных преступных схем. Обсуждались конкретные примеры успешного изъятия незаконно полученных активов и вопросы, касающиеся возмещения ущерба пострадавшим. Особое внимание уделили совершенствованию механизмов оперативного обмена информацией, необходимой для эффективного противодействия киберпреступности.
Олег Шандарович отметил эффективность двухстороннего сотрудничества и взаимодействия. «На основании собранных доказательств и благодаря эффективному взаимодействию следователи главного управления цифрового развития предварительного следствия завершили расследование уголовного дела в отношении 55 обвиняемых по фактам мошенничества в составе кол-центра. В настоящее время дело рассматривается в суде», — подчеркнул он.
Заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Сергей Гамко отметил, что белорусские следователи устанавливают обстоятельства завладения денежными средствами мошенническим путем, где потерпевшие — граждане Российской Федерации. «Злоумышленники распространяли ложную информацию о высокодоходных инвестициях в различные коммерческие организации, обещая гарантированную прибыль. Сумма ущерба превысила Br290 тыс. Полученные средства переводились на ряд подконтрольных мошенникам счетов», — подчеркнул спикер. Сергей Гамко добавил, что аналогичные преступления совершались и в отношении граждан Беларуси.
Во время встречи стороны договорились о проведении совместных следственных и процессуальных действий на территории двух государств по взаимосвязанным преступлениям. Для надлежащего оперативного расследования уголовного дела о многочисленных преступлениях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, предложено создание очередной совместной следственно-оперативной группы. Данная инициатива белорусских следователей поддержана российской стороной.
Руководители Следственного комитета Беларуси и Следственного департамента МВД России выразили благодарность следователям, входящим в совместные следственно-оперативные группы, за проделанную работу. В завершение мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников белорусско-российских следственно-оперативных групп. -0-
Фото СК.