Следователи Беларуси и России продолжат совместное расследование уголовных дел о мошенничестве

Во время встречи стороны договорились о проведении совместных следственных и процессуальных действий на территории двух государств по взаимосвязанным преступлениям. Для надлежащего оперативного расследования уголовного дела о многочисленных преступлениях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, предложено создание очередной совместной следственно-оперативной группы. Данная инициатива белорусских следователей поддержана российской стороной.