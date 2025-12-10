Доктор Мясников рассказал, для кого особенно опасен гонконгский грипп

Гонконгский грипп представляет более серьезную опасность в сравнении с обычным гриппом для людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, гонконгский грипп представляет собой вирус, маркированный как A/H3N2, и сейчас циркулируют «потомки» этого гриппа. В частности, в России больше всего распространен грипп A. При этом специалист заявил, что «медийная истерика», связанная, с вирусом, преувеличена.
— По симптомам его не отличить, но для пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями он представляет более серьезную опасность, чем другие разновидности гриппа. Специфического лечения, конечно, нет, — отметил Мясников.
Он добавил, что вакцина от гриппа помогает защититься от этого варианта вируса, но не на 100 процентов, передает Национальная Служба Новостей.
10 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в Подмосковье возросло количество выявленных случаев гонконгского гриппа и большая часть заболевших — дети. По данным службы, число заболевших ОРВИ и гриппом в регионе увеличилось на 20 процентов.
Гонконгский грипп относят к острым респираторным заболеваниям. Свое название он получил из-за пандемии, начавшейся в Гонконге в 1968 году. В Роспотребнадзоре фиксируют устойчивый рост заболеваемости в столице. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ильи Артамонова, насколько опасно это заболевание.