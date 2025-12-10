Доктор Мясников рассказал, для кого особенно опасен гонконгский грипп

По его словам, гонконгский грипп представляет собой вирус, маркированный как A/H3N2, и сейчас циркулируют «потомки» этого гриппа. В частности, в России больше всего распространен грипп A. При этом специалист заявил, что «медийная истерика», связанная, с вирусом, преувеличена.