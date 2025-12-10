Проводник насиловал школьниц, играя роль сверстницы

Как сообщается на сайте ведомства, мужчина использовал гнусную схему, притворяясь в социальных сетях сверстницей школьниц. Вводя девочек в заблуждение он выманивал у них под разными предлогами откровенные снимки, а затем предлагал встретиться и, шантажируя их обнародованием присланных кадров, вступал в интимную связь.