«ПроТехно». В детском технопарке проходит первый конкурс проектов учащихся инженерно-технических центров

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском технопарке прошло открытие заключительного этапа Республиканского конкурса научно-технических проектов учащихся инженерно-технических центров учреждений общего среднего образования «ПроТехно». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе технопарка.
В финале встретились авторы 105 лучших проектов, отобранных из сотен заявок. Участниками стали школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые разрабатывали свои идеи на базе инженерно-технических центров в своих школах. Конкурс проходит впервые и объединил талантливых школьников со всей Беларуси, которые представят свои смелые инженерные и технологические решения. Конкурс стал логичным итогом масштабной работы по популяризации инженерных знаний среди школьников. Его главная цель — выявление и поддержка одаренной молодежи, которая уже сегодня мыслит категориями завтрашнего дня.
В рамках конкурса участники представят разнообразные проекты от прототипов устройств и экспериментальных установок до программного обеспечения и IT-решений. Все работы отличаются практической направленностью и новизной, соответствуя строгим критериям отбора.
«Старт финальным состязаниям дан. Впереди презентации проектов, общение с экспертами и, конечно, волнующее ожидание результатов. Но уже сейчас ясно, что независимо от распределения мест, все финалисты — уже победители. Они делают первый уверенный шаг в большую науку и высокие технологии», — отметил директор Национального детского технопарка Сергей Сачко.
Сегодня по всей стране работают 183 инженерно-технических центра, в которых занимаются почти 18 тыс. учащихся. -0-
Фото Национального детского технопарка.