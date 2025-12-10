«ПроТехно». В детском технопарке проходит первый конкурс проектов учащихся инженерно-технических центров

В финале встретились авторы 105 лучших проектов, отобранных из сотен заявок. Участниками стали школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые разрабатывали свои идеи на базе инженерно-технических центров в своих школах. Конкурс проходит впервые и объединил талантливых школьников со всей Беларуси, которые представят свои смелые инженерные и технологические решения. Конкурс стал логичным итогом масштабной работы по популяризации инженерных знаний среди школьников. Его главная цель — выявление и поддержка одаренной молодежи, которая уже сегодня мыслит категориями завтрашнего дня.