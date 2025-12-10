МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии

Министерство иностранных дел Литвы передало ноту протеста временно исполняющему обязанности посла Белоруссии и потребовало от Минска вернуть задержанные на границе грузовики. Об этом сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
— Временному поверенному в делах посольства Белоруссии, вызванному в Министерство иностранных дел Литвы, 9 декабря была вручена нота протеста, — говорится в публикации.
Кроме того, Вильнюс призвал Минск обеспечить полный контроль над воздушным пространством страны.
Спор начался после того, как, по словам представителей Министерства иностранных дел Белоруссии, неопознанный дрон вторгся в воздушное пространство страны из Лаздийского района Литвы. Эксперты осмотрели обломки коптера и нашли на флеш-накопителях навигационные данные, которые говорят о том, что маршрут БПЛА предполагал пролет над Белоруссией, перелет в Польшу и возвращение по тому же пути в Литву.
Позже спецслужбы Белоруссии установили оператора, который запустил из Литвы беспилотный летательный аппарат.