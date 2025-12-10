Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже развернули ПВР для пострадавших от обломков беспилотника по многоквартирному дому

Власти Воронежской области организовали помощь для жителей домов, пострадавших от падения обломков. По поручению губернатора развернут пункт временного пребывания и подготовлен транспорт. Об этом рассказал глава города Сергей Петрин.

В Воронеже ликвидируют последствия атаки ВСУ.

Власти Воронежской области организовали помощь для жителей домов, пострадавших от падения обломков. По поручению губернатора развернут пункт временного пребывания и подготовлен транспорт. Об этом рассказал глава города Сергей Петрин.

«После завершения работ правоохранительных органов зайдем на закрытие теплового контура и оценку ущерба для ремонта. Готовы предоставить жителям временное жилье, сейчас в образовательном учреждении развернут пункт временного пребывания. Направили несколько автобусов муниципального транспортного предприятия», — сообщил представитель администрации.

На месте также работает комбинат благоустройства. Жители могут обращаться по любым вопросам в ЕДДС по номеру 112 или в управление района +79009637270.