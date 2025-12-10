Ричмонд
Более 80 человек эвакуировали из многоэтажек в Воронеже после падения обломков БПЛА

В Воронеже в результате падения обломков повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов, из опасной зоны эвакуировано 80 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Жителей в Воронеже эвакуируют из домов после атаки БПЛА.

«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении», — сообщил глава региона.

Также возникло и было ликвидировано локальное возгорание, а повреждения ЛЭП и тепловых сетей привели к перебоям с электричеством и возможному снижению температуры в системе отопления на некоторых улицах. Специалисты приступили к восстановительным работам.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше