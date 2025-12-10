Костел в Будславе станет более заметен туристам

«В августе этого года заместителем премьер-министра Натальей Петкевич утвержден комплекс мероприятий по развитию духовных центров. Будет расширена туристическая составляющая на карте Беларуси», — сказал Сергей Герасименя, добавив, что Будслав станет более заметным не только для туристических путешествий внутри страны, но и для иностранных туристов.