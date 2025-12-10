Костел в Будславе станет более заметен туристам

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Костел Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе станет более заметен туристам, сообщил журналистам заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей Сергей Герасименя, передает корреспондент БЕЛТА.
«В августе этого года заместителем премьер-министра Натальей Петкевич утвержден комплекс мероприятий по развитию духовных центров. Будет расширена туристическая составляющая на карте Беларуси», — сказал Сергей Герасименя, добавив, что Будслав станет более заметным не только для туристических путешествий внутри страны, но и для иностранных туристов.
Костел в Будславе будут презентовать на международных туристических выставках наравне с другими духовными центрами Беларуси. Более того, костел продолжит восстановление после пожара, там будут проводиться конференции, чтения, выставки и др.
Костел Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе выбран Римско-католической церковью в Беларуси как духовный центр. Будславский костел занимается центральное место среди других святынь РКЦ, ежегодно привлекает десятки тысяч паломников из Беларуси и из-за рубежа. В национальном санктуарии хранится икона Будславской Божьей Матери, коронованная Папой Римским.
В целом РКЦ в Беларуси включает более 440 религиозных общин, четыре епархии, семь монашеских общин, девять миссий. На территории страны насчитывается 524 костела. -0-