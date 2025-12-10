В России предложили ввести шестичасовой рабочий день: когда это случится

Также они предложили сократить рабочее время до 24 часов в неделю для отдельных категорий работников — в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников, а также для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным. Такое решение депутаты аргументируют тем, что с помощью развития технологий, выросла и производительность труда. «30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека».