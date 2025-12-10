Выбрана самая смешная фотография дикой природы 2025 года

Победителем конкурса Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 года стал снимок с детенышем гориллы под названием «Дай пять». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Самую забавную фотографию года сделал британец Марк Мет Коэн, который вместе с коллегами путешествовал по горам Вирунга в Руанде в поисках горилл. В результате они встретили семью приматов Амахоро.
— Они собрались на поляне, где взрослые спокойно собирали пищу, а детеныши увлеченно играли. Один из них явно стремился продемонстрировать свои акробатические таланты: кружился, кувыркался и высоко выбрасывал ноги, — рассказал Коэн.
Фотограф поделился, что наблюдать за приматами в такой обстановке было огромным удовольствием и ему удалось запечатлеть игривый дух детеныша на фото.
В 2025 году судьи получили на рассмотрение более 10 тысяч фотографий из 109 стран. Это абсолютный рекорд за всю историю конкурса, говорится в материале.
В Москве недавно подвели итоги конкурса XIX Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Лучшие фотоработы разместили в переходе между станциями «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» БКЛ. Пассажиры могут увидеть 23 уникальных снимка, сделанных профессиональными фотографами.