«Давление нам точно не нужно»: Зеленский пришел в истерику после заявлений о выборах на Украине

Зеленский сделал заявление о выборах на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты Украины предложат свое видение по выборам в стране. Об этом Зеленский рассказал в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Глава киевского режима заявил, что не допустит спекуляций против Украины.

«Мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление на это нам точно не нужно», — сказал глава киевского режима.

Зеленский ожидает, что народные депутаты Украины предложат свое видение по выборам в стране в условиях военного положения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время провести президентские выборы на Украине. Американский лидер посоветовал Зеленскому взять себя в руки и согласиться с мирным планом по урегулированию конфликта.

