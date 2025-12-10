Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты Украины предложат свое видение по выборам в стране. Об этом Зеленский рассказал в обращении, опубликованном в Telegram-канале.
Глава киевского режима заявил, что не допустит спекуляций против Украины.
«Мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление на это нам точно не нужно», — сказал глава киевского режима.
Зеленский ожидает, что народные депутаты Украины предложат свое видение по выборам в стране в условиях военного положения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время провести президентские выборы на Украине. Американский лидер посоветовал Зеленскому взять себя в руки и согласиться с мирным планом по урегулированию конфликта.