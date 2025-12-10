ООН уберет бумажные полотенца из штаб-квартиры в Нью-Йорке для экономии бюджета

ООН откажется от использования бумажных полотенец в уборных штаб-квартиры организации в Нью-Йорке для снижения расходов и повышения экологической устойчивости. Об этом сообщается в рассылке ООН.
«При принятии этого решения были учтены следующие факторы. Снижение затрат: отказ от бумажных полотенец позволит экономить свыше 100 тысяч долларов в год», — говорится в сообщении.
Бумажные полотенца будут убраны из уборных основного здания ООН в Нью-Йорке. Представители организации сообщили, что в качестве альтернативы останутся электросушилки, что позволит снизить затраты на техническое обслуживание офисов.
Ранее KP.RU сообщал, что еще год назад генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал об острой нехватке средств. Теперь представителям организации приходится экономить на всем, включая такие базовые вещи, как кондиционеры и эскалаторы.