Бывшему преподавателю Бауманки запросили четыре года колонии за украинские песни

Со стороны защиты утверждают, что в действиях Нестеренко отсутствует состав преступления по статье о публичных призывах к экстремизму. Адвокат Михаил Мещеряков подчеркнул, что его подзащитный не размещал постов, не комментировал записи и не совершал иных самостоятельных действий, которые можно было бы расценить как распространение экстремистских материалов. Сам обвиняемый в суде отрицает свою вину по всем эпизодам. Он пояснил, что не владеет украинским языком, но считает его красивым, а спорные аудиозаписи добавлял для личного прослушивания, руководствуясь научным и эстетическим интересом.