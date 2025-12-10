«Ласточка» сменит вокзал отправления в Ростове-на-Дону

С 12 декабря электропоезд «Ласточка» № 820 маршрутом Ростов — Новороссийск начнет отправляться с пригородного вокзала вместо железнодорожного.
Изменение коснется только пункта отправления и прибытия в Ростове-на-Дону. Расписание движения поезда на промежуточных станциях сохранится.
— Отправление из Ростова запланировано на 06:37, прибытие в Новороссийск — на 11:42. Обратный рейс отправляется в 18:08 и прибывает в 23:00 , — сообщает издание «Городской репортер».
Поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Ежедневное движение будет организовано в период новогодних каникул с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, а также в летний сезон с 1 мая по 1 сентября 2026 года.
Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в кассах дальнего следования. В пути следования поезд останавливается в Батайске, Староминской-Тимашевской, Каневской и других населенных пунктах.
