В Кургане зажгли уникальную новогоднюю елку с игрушками ручной работы. Фото

Ранее в Кургане уже оформили главную городскую новогоднюю ель на площади имени Ленина, где в этом году усилили праздничную иллюминацию и добавили новые символы года. До этого дополнительную подсветку и оформление установили на елке в Центральном парке культуры и отдыха, продолжая подготовку города к новогодним праздникам.