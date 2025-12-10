Сенатор Святенко: Важно воспитывать у молодежи чувство ответственности

— Ежегодно ассоциация организует просветительские мероприятия, которые отражают деятельность женщин на службе Отечеству и раскрывают их профессиональный потенциал. В этом году большая часть мероприятий направлена на сохранение исторической памяти. Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Важной частью работы также становится вовлечение молодежи в эти мероприятия, чтобы воспитать у подрастающего поколения чувство ответственности и понимания значимости поддержки тех, кто защищает нашу страну, — отметила Святенко.