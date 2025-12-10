Сенатор Святенко: Важно воспитывать у молодежи чувство ответственности

Ассоциация «Женщины в погонах» отметила участников и партнеров за вклад в волонтерство, добровольчество, участие в гуманитарных миссиях и сохранение исторической памяти, церемония награждения состоялась в Центральном академическом театре Российской армии. Об этом сообщила агентству городских новостей «Москва» заместитель председателя Совета Федерации, председатель попечительского совета ассоциации Инна Святенко.
— Ежегодно ассоциация организует просветительские мероприятия, которые отражают деятельность женщин на службе Отечеству и раскрывают их профессиональный потенциал. В этом году большая часть мероприятий направлена на сохранение исторической памяти. Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Важной частью работы также становится вовлечение молодежи в эти мероприятия, чтобы воспитать у подрастающего поколения чувство ответственности и понимания значимости поддержки тех, кто защищает нашу страну, — отметила Святенко.
Среди награжденных — генерал юстиции Любовь Демьяненко, председатель Союза женщин — бывших работников следствия «Закон и Милосердие», ведущая большую консультативную работу по социальным и юридическим вопросам; Светлана Кокотова, полковник внутренней службы — организовала поддержку участников СВО, которые проходят лечение в госпиталях; Григорий Казаков из поискового отряда «Небо Ленинграда» — за активное участие в поисковом движении России и многолетний труд в деле увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества и многие другие. Всего было отмечено 19 человек.
— Мероприятие стало частью проекта «Моя миссия: от семьи до службы Отечеству», ставшего лауреатом конкурса грантов мэра Москвы в номинации «Наше наследие» и фестиваля «Строки патриота». Событие объединило в полуторатысячном зале на спектакле «Знамя Победы» женщин, находящихся на службе Отечеству, волонтеров, ветеранов специальной военной операции и членов семей участников СВО, — подчеркнула сенатор.
В событии приняли участие представительницы более чем из 10 ведомств — министерства внутренних дел России, министерства обороны РФ, Росгвардии, ФСИН России, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, ГКУ «Московская безопасность» и других.