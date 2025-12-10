Овечкин высказался о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду в Италии

Российские хоккеисты не допускаются к международным турнирам с февраля 2022 года на основании решений Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК), что уже привело к пропуску нескольких чемпионатов мира и предыдущей Олимпиады. При этом глава IIHF Люк Тардиф прежде заявлял, что вопрос возможного возвращения сборной России будет вновь рассмотрен в конце января или середине февраля 2026 года.