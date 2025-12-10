Пенсионерку весом в 300 кг и гниющими ногами отказались госпитализировать в Москве

В больнице врачи обнаружили у Елены глубокие гниющие язвы и провели стандартные обследования — анализы, ЭКГ, УЗИ. Но после этого сообщили, что «оснований для госпитализации нет». Женщина уверяет, что её состояние ухудшается, ноги гниют, и без помощи медиков она опасается развития гангрены.