Денис Майданов выступил против использования мата при написании песен

Российский певец Денис Майданов рассказал о своём отношении к использованию ненормативной лексики в художественных произведениях. Во время совместного интервью с музыкантом Кириллом Ермаковым из группы «Три дня дождя» перед началом концерта «Мы верим твёрдо в героев спорта» во Дворце Ирины Винер он подчеркнул, что в обществе и на культурных площадках использование мата неприемлемо.