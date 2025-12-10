В МГУ выявили случай кори у студента: что известно

МГУ принял решение об ограничении очного обучения в одном из корпусов вуза на фоне случая кори у студента. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
«В адрес МГУ им. М. В. Ломоносова направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на контроле управления Роспотребнадзора.
