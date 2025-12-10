Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МГУ выявили случай кори у студента: что известно

МГУ ограничил очное обучение на фоне выявленного случая кори у студента.

Источник: Комсомольская правда

МГУ принял решение об ограничении очного обучения в одном из корпусов вуза на фоне случая кори у студента. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В адрес МГУ им. М. В. Ломоносова направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на контроле управления Роспотребнадзора.

Ранее KP.RU писал, что Рособрнадзор вынес предостережения МГУ из-за непредоставления сведения оператору информсистемы о ранее выданных документах об образовании.