Программа «Шефская вертикаль»: БРПО создает единую систему наставничества в школах

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация запустила масштабный проект «Шефская вертикаль», который направлен на качественное преобразование воспитательной среды в учреждениях общего среднего образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила в заместитель председателя Центрального совета БРПО Юлия Шинкоренко.
Программа призвана создать целостную и непрерывную систему шефства, обеспечивающую преемственность между этапами взросления ребенка: от вступления в октябрята до активного участия в Белорусском республиканском союзе молодежи. Ключевая идея — выстроить «вертикаль роста», где старшие школьники становятся надежными проводниками и помощниками для младших, передавая опыт, знания и традиции.
«Современная образовательная среда требует новых, живых механизмов воспитания. “Шефская вертикаль” — это не просто набор мероприятий, а модель построения в школе атмосферы сотрудничества, уважения и взаимной поддержки. Через реальные дела, совместные проекты и ежедневное общение мы формируем у подрастающего поколения социальную ответственность, лидерские качества и активную гражданскую позицию», — отметила Юлия Шинкоренко.
Программа детально проработана и включает две основные модели взаимодействия. Ежедневная модель «Невидимая поддержка» представляет собой краткие утренние встречи, помощь в организации полезных перемен, совместное планирование дня. А событийная модель «Яркие точки роста» — это еженедельные тематические часы, ежемесячные торжественные линейки и сборы, крупные квартальные и годовые мероприятия, такие как фестиваль шефских пар «Вместе — мы сила!».
«Четко определены роли для всех участников проекта: от классных руководителей и Совета пионерской дружины до активистов БРСМ и родителей. Для каждого класса разработан свой “маршрут” с конкретными “точками роста”. Например, шефы из 4-го класса знакомят первоклассников с понятием, кто такой октябренок. А старшеклассники, члены БРСМ, помогают восьмиклассникам подготовиться к вступлению в молодежный союз», — пояснила Юлия Шинкоренко.
Программа предлагает богатый набор современных форм работы, адаптируемых под интересы детей: организационно-лидерские («Совет командиров», тьюторские пары, игротеки), творческо-досуговые (театральные и фотостудии, музыкальные гостиные), гражданско-патриотические (экскурсионные бюро, уроки мужества, акции памяти), социально-значимые (тимуровские рейды, экологические десанты, волонтерские проекты), цифровые (виртуальные марафоны, образовательные подкасты, QR-квесты).
Для поощрения самых активных участников предусмотрена система мотивации «Звезды шефа», доски почета, благодарственные письма родителям и преимущественное право на участие в престижных республиканских мероприятиях и лагерях. Ожидается, что реализация «Шефской вертикали» позволит обеспечить мягкую адаптацию младших школьников, раскрыть лидерский и организаторский потенциал старшеклассников, укрепить разновозрастные связи внутри школьных коллективов, повысить социальную активность учащихся и качественно улучшить климат в учреждениях образования.
«Запуск данной программы знаменует новый этап в развитии детского и молодежного движения Беларуси, создавая прочный мост между пионерской организацией и БРСМ в интересах воспитания гармонично развитого, патриотичного поколения», — подчеркнула Юлия Шинкоренко. -0-