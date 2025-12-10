Программа «Шефская вертикаль»: БРПО создает единую систему наставничества в школах

«Четко определены роли для всех участников проекта: от классных руководителей и Совета пионерской дружины до активистов БРСМ и родителей. Для каждого класса разработан свой “маршрут” с конкретными “точками роста”. Например, шефы из 4-го класса знакомят первоклассников с понятием, кто такой октябренок. А старшеклассники, члены БРСМ, помогают восьмиклассникам подготовиться к вступлению в молодежный союз», — пояснила Юлия Шинкоренко.