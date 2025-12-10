Психолог Терешкова оценила «метафорические карты» пропавших Усольцевых

В одном из постов в социальных сетях Ирины Усольцевой, которая пропала более двух месяцев назад в красноярской тайге вместе с мужем Сергеем и дочерью Ариной, нашли так называемое предсказание о будущем семьи. Психолог Мария Терешкова прокомментировала эту находку.
Публикация, о которой идет речь, носит название «Метафорические карты». В этом посте Усольцева поделилась кадрами, на которых изображены счастливая семья, лес, снежные горы, таежная избушка и тропа.
Терешкова объяснила, что специалисты часто используют метафорические ассоциативные карты, когда выстроить диалог с человеком оказывается трудно.
— Считается, что каждая конкретная карточка попадает к человеку неслучайно: она привязана к каким-то его жизненным ситуациям, — пояснила специалист.
В этом случае Терешкова считает, что карточки означают события, которых очень ждала Усольцева, передает Aif.ru.
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи.
Например, существует версия о том, что Усольцевы сбежали в США. При этом недавно выяснилось, что глава семейства выходил на связь после исчезновения. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном случае.