Врач Мясников рассказал об опасности гонконгского гриппа: вот кто находится в зоне риска

Вирус гонконгского гриппа представляет особую опасность для лиц пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями. Об этом в интервью изданию НСН рассказал известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников.
«Для пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями он представляет более серьезную опасность, чем другие разновидности гриппа», — заявил он.
Мясников подчеркнул, что гонконгский грипп по симптомам не отличается обычного, а традиционная вакцина не помогает полностью защитится от данного варианта вируса. При этом, как заявил доктор, ажиотаж в медиапространстве вокруг гриппа не соответствует действительности.
Ранее KP.RU сообщал, что гонконгский грипп отличается высокой заразностью и передается очень быстро, особенно в местах большого скопления людей. Заболевание может проявляться высокой температурой до 40 градусов, сильной головной и мышечной болью, ознобом, болью в горле и продолжительным сухим кашлем.