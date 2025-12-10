Ричмонд
Танк ЦАХАЛ обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

Миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане попали под обстрел из пулемета на танке Merkava.

Источник: Аргументы и факты

Миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попали под обстрел из пулемета на танке ЦАХАЛ Merkava во время патрулирования ливано-израильской границы, следует из заявления ооновских сил.

«Танк находился на ливанской территории, по нашему патрулю было выпущено свыше 10 очередей», — следует из заявления Временных сил ООН в Ливане.

Командование ВСООНЛ назвало обстрел миротворцев со стороны израильской армии серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. В заявлении также подчеркивается, что бойцы ЦАХАЛ были заранее осведомлены о местонахождении миротворцев и времени их патрулирования.

Напомним, Ливан не раз заявлял, что Израиль продолжает нарушать суверенитет страны, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские военные сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, что расценивается местными властями как оккупация и нарушение резолюции Совета безопасности ООН № 1701.

