Танк ЦАХАЛ обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

«Танк находился на ливанской территории, по нашему патрулю было выпущено свыше 10 очередей», — следует из заявления Временных сил ООН в Ливане.
Командование ВСООНЛ назвало обстрел миротворцев со стороны израильской армии серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. В заявлении также подчеркивается, что бойцы ЦАХАЛ были заранее осведомлены о местонахождении миротворцев и времени их патрулирования.
Напомним, Ливан не раз заявлял, что Израиль продолжает нарушать суверенитет страны, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские военные сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, что расценивается местными властями как оккупация и нарушение резолюции Совета безопасности ООН № 1701.