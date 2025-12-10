Врач Каннингем опроверг популярный миф о количестве часов сна

Распространено убеждение о необходимости восьмичасового сна каждую ночь. Однако, доктор Тони Каннингем в интервью Infobae опроверг этот распространенный миф об идеальной продолжительности сна.
«Есть люди, которым на самом деле нужно всего пять или шесть часов. Их биология и физиология позволяют им столько спать в оптимальных условиях», — объяснил Каннингем. В то же время, некоторым может требоваться до 11 часов сна в сутки, отметил он.
Главную роль здесь играет возраст, утверждает специалист. К примеру, детям и подросткам, как правило, требуется больше времени для сна. В то время как пожилым людям для полного восстановления сил достаточно меньшего количества часов сна, подытожил врач.
