В Ноябрьске ввели правила запуска салютов на Новый год

«В Ноябрьске определены три площадки для запуска пиротехнических изделий», — сообщается в telegram-канале мэрии. Запуск салютов будет разрешен на улице Шевченко в районе снесенных домов 96-В и 96-А, в микрорайоне Железнодорожников возле площадки для выгула собак на улице Транспортной, а также в микрорайоне Вынгапуровском рядом с центром досуга «Русь».