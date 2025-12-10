Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ноябрьске ввели правила запуска салютов на Новый год

Мэрия Ноябрьска утвердила три специальные площадки для безопасного запуска фейерверков. Как сообщает пресс-служба администрации города, власти определили план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жителей в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Пожарные проведут рейды в районах с деревянной застройкой в праздничные дни.

Мэрия Ноябрьска утвердила три специальные площадки для безопасного запуска фейерверков. Как сообщает пресс-служба администрации города, власти определили план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жителей в преддверии новогодних и рождественских праздников.

«В Ноябрьске определены три площадки для запуска пиротехнических изделий», — сообщается в telegram-канале мэрии. Запуск салютов будет разрешен на улице Шевченко в районе снесенных домов 96-В и 96-А, в микрорайоне Железнодорожников возле площадки для выгула собак на улице Транспортной, а также в микрорайоне Вынгапуровском рядом с центром досуга «Русь».

Помимо контроля за реализацией пиротехники и организации специальных зон для ее запуска, власти города также усилят профилактическую работу. Будет организован мобильный дозор на территории дачного поселка «Мечта». Кроме того, запланированы совместные рейды специалистов управления ГО и ЧС, социальной защиты населения и пожарных возле деревянных домов.