Врач Каннингем опроверг популярный миф о нужном количестве часов сна

Сообщения о том, что человеку нужно спать не менее восьми часов в сутки, не соответствуют действительности. Об этом рассказал врач Тони Каннингем.

— Есть люди, которым на самом деле нужно всего пять или шесть часов. Их биология и физиология позволяют им столько спать в оптимальных условиях, — пояснил Каннингем.

Он добавил, что при этом некоторым людям необходимо спать до 11 часов в сутки: определяющим фактором служит возраст.

По словам Каннингема, дети и подростки обычно спят дольше, а пожилым людям достаточно меньшего количества часов сна, чтобы почувствовать себя полностью отдохнувшими, передает Infobae.

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что соблюдение постоянного графика пробуждений помогает организму адаптироваться и легко просыпаться даже зимой. Он пояснил, что просыпаться в это время года сложнее из-за того, что утром за окном еще темно, а организму «хотелось бы», чтобы на сетчатку глаз попадал дневной свет.

Невролог и мануальный терапевт Сергей Чеблуков рассказал, что сон на животе считается самым неблагоприятным, поскольку в этом положении вес человека давит на внутренние органы и искривляет позвоночник. Также специалист посоветовал не спать на боку в позе эмбриона: в таком положении тело чрезмерно сгибается, что может вызвать дискомфорт.