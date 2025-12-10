Врач Каннингем опроверг популярный миф о нужном количестве часов сна

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что соблюдение постоянного графика пробуждений помогает организму адаптироваться и легко просыпаться даже зимой. Он пояснил, что просыпаться в это время года сложнее из-за того, что утром за окном еще темно, а организму «хотелось бы», чтобы на сетчатку глаз попадал дневной свет.