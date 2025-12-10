Ричмонд
В ГАИ Москвы опровергли информацию о штрафе водителю за Георгиевскую ленту

ГАИ прояснила ситуацию со штрафом водителю скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В столичном ГАИ опровергли информацию о штрафе водителя скорой помощи за изображение Георгиевской ленты на автомобиле. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сотрудники московской полиции выявили публикацию о якобы безосновательном привлечении водителя скорой помощи к административной ответственности за изображение Георгиевской ленты на спецавтомобиле.

В ведомстве пояснили, что в ходе обеспечения безопасности дорожного движения Москвы в сентябре были выявлены факты эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи с нарушениями требований к цветографическим схемам. Не предусмотренный нормативными актами текст был размещен на бортах автомобилей.

Транспортному предприятию после этого случая было внесено представление об устранении нарушений. Однако 9 декабря сотрудники ГАИ во время несения службы вновь остановили машину скорой помощи с надписями, которые не соответствуют стандартам. В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении.

При этом отмечается, что в момент оформления правонарушения пациентов в автомобиле скорой помощи не было.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции продолжается комплекс мероприятий по контролю за соблюдению требований законодательства» — говорится в заявлении.

Ранее KP.RU рассказал, что в России ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. Больше придется заплатить за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД.